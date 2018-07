Belo Horizonte reelege Marcio Lacerda no 1o turno

Com 97,8 por cento das seções apuradas, Lacerda está com 52,63 por cento dos votos válidos, enquanto o ex-ministro Patrus Ananias (PT) tem 40,88 por cento. Para se eleger já no primeiro turno, o candidato precisa de 50 por cento mais um voto.

Lacerda, que se elegeu em 2008 com o apoio do PT, rompeu com o partido da presidente Dilma Rousseff na reta final da amarração das alianças, e manteve a parceria com o PSDB, do senador Aécio Neves (PSDB), principal força política no Estado e provável candidato tucano à Presidência daqui a dois anos.

Nesta manhã, Lacerda já mostrava confiança na vitória neste domingo. "Nossa expectativa é de vitória no primeiro turno", disse.

O PT tentava forçar um segundo turno na capital mineira e chegou a levar a presidente Dilma para um comício na última semana.

(Por Ana Flor)