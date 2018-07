Belo Horizonte registra a terceira morte por dengue no ano

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou nesta quarta-feira, 4, a terceira morte por dengue em Belo Horizonte neste ano. Uma professora da rede pública estadual de 39 anos, que morava no Bairro Aarão Reis, região norte de capital, faleceu na última sexta-feira, 30, em decorrência de complicações causadas pela doença. Segundo a Secretaria, S.S.C. começou a passar mal no último dia 24. Ela chegou a ser atendida em um hospital da cidade, após de sentir febre, cefaléia, mialgia e calafrios, mas foi liberada. Os exames indicaram que a causa da morte foi dengue com complicações, que resultaram em um choque anafilático. A professora estava desenvolvendo um trabalho de prevenção à dengue com alunos do ensino fundamental de uma escola estadual na região norte da capital. A cidade, conforme balanço da Secretaria, contabiliza 4.143 pessoas infectadas pela doença. A região nordeste é a que apresenta o maior número de resultados positivos. Entre as medidas de combate à dengue, a prefeitura já iniciou o arrombamento de imóveis fechados.