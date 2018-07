Belo Horizonte volta a receber blocos de rua

A aposentada Lúcia Pinheiro Costa Machado (62), justifica esse movimento de resgate da tradição do Carnaval de rua em Belo Horizonte. "As famílias estão indo às ruas para celebrar o carnaval. Hoje, os riscos de viajar são muitos. Agora, podemos curtir todos juntos. O clima está ótimo e o Carnaval coloriu a cidade", conta.

Fantasiada de capetinha e acompanhada de familiares e amigos, Lúcia desfilou neste domingo na tradicional região da Savassi, área Centro-Sul de BH, no bloco Unidos do Samba Queixinho, que reúne cerca de 70 pessoas e anima os seguidores com MPB, bateria e marchinhas próprias.

Outro bloco em desfile na tarde deste domingo é o Cacete de Agulha, que irá do bairro Santa Efigênia, na região hospitalar até a Praça da Liberdade, cartão postal de Belo Horizonte. Com muito humor, o nome do bloco faz alusão a uma reportagem publicada em uma TV local, quando um jovem, ao doar sangue, se assusta com o tamanho da agulha que iria perfurar a sua veia.

O bairro de Santa Tereza, conhecido pela sua característica boêmia entre os belo-horizontinos, também reúne diversas opções de bloquinhos neste domingo. Cheios de criatividade, os nomes são os mais curiosos. Rola Moça, Esquina, Alcova, Bloco du Seu Pai e Filhas de Gaby e Empresta 10.

No bairro Cidade Jardim, há opção de bloco de rua para os que gostam de música eletrônica. O Bloquinho da DJ Sininho, que se apresenta pela primeira vez, recebe DJs convidados para animar a festa a partir das 17h, na Escola de Samba Cidade Jardim.

Segundo a Belotur, Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte, o número de blocos independentes cresce a cada ano. Esse ano, mais de 70 bloquinhos deverão comandar a festa nas ruas da Capital.