Beltrame: ações contra morte de PMs são 'estratégicas' Após 40 minutos de reunião com os comandantes das Polícias Civil e Militar, o secretário de Segurança do Rio, José Mariano Beltrame, não quis revelar quais serão as ações de resposta para as mortes de três policiais militares na noite do último sábado. Com elas, já são 105 os PMs mortos desde o início do ano. O secretário, entretanto, voltou a afirmar que, por ora, não há qualquer informação que indique ligação entre os três crimes, ocorridos em três pontos diferentes da capital e da Baixada Fluminense e encarados até agora pelas polícias como tentativas de assalto que terminaram com os assassinatos dos militares.