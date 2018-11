Beltrame acompanha treino da PM com armas não letais O secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, participou hoje do primeiro treinamento de policiais militares para o uso de armas não letais. Os 19 Batalhões de Polícia Militar (PM) lotados na capital fluminense vão receber kits com 86 equipamentos cada, entre eles granadas de gás lacrimogêneo, spray de pimenta e munição de impacto controlado (balas de borracha).Beltrame disse que vai partir dos policiais decidir quando poderão usar as armas não letais, mas esta é "mais uma opção". "Estamos procurando fazer a parte do Estado. Estamos dando ao policial mais uma opção e não estamos subtraindo a capacidade de defesa e de atuação do policial. Estamos dando a ele mais um instrumento para que ele, com treinamento, possa avaliar o que, como e quando usar", afirmou.