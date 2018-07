Beltrame apoia pena maior para assassino de policial O secretário de Segurança do Estado do Rio, José Mariano Beltrame, comentou nesta sexta-feira, 1, a reunião de quinta-feira, 31, em Brasília, quando discutiu com o ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardozo, e o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Fernando Grella Vieira, medidas conjuntas para combater depredação em manifestações nos dois Estados. Beltrame não quis entrar em detalhes sobre as propostas, mas reafirmou que mudanças na lei como a proposta de Grella de ampliar em um terço a pena para quem agredir ou assassinar policiais são necessárias. "O trabalho está sendo capitaneado pelo governo federal. Acho que é novo e, por ser novo, precisa de um tratamento diferenciado na questão legal", afirmou.