Beltrame aponta dificuldade de ação policial em protesto Em reação às críticas sobre a atuação da Polícia Militar na manifestação da noite dessa quarta-feira, 17, que terminou em vandalismo na zona sul do Rio, o secretário de Segurança do Estado, José Mariano Beltrame, disse na manhã desta quinta-feira, 18, que as autoridades estão "lidando com turba, que coloca a polícia entre a prevaricação e o abuso".