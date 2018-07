Beltrame critica relatório da ONU sobre polícia do RJ O secretário de Segurança Pública do Rio, José Mariano Beltrame, reagiu com irritação ao saber das declarações do relator especial sobre assassinatos sumários da Organização das Nações Unidas (ONU), Philip Alston, durante a apresentação de uma apreensão de 2,5 toneladas de maconha na Favela da Rocinha, em São Conrado, zona sul do Rio. "Se ele disse que a cúpula da polícia é corrupta, eu sou da cúpula e quero que ele prove que eu sou corrupto. Em segundo lugar, se a polícia não tem estratégia, como poderíamos alcançar uma quantidade de drogas apreendidas em um período tão curto de tempo. Isso é histórico no Rio", disse o secretário. Beltrame insinuou que professor australiano que mora e leciona em Nova York, nos Estados Unidos, teve problemas em se comunicar e teria produzido um relatório sem conexão com a realidade. "Não posso aceitar que uma pessoa saia da Austrália, fique aqui quatro dias, uma pessoa que nem espanhol fala, faça um relatório míope e descolado da realidade carioca. Eu aceito um relatório da sociedade carioca e não aceito destas pessoas, porque é totalmente fora do que o cidadão fluminense sofre", declarou o mentor da chamada "política de enfrentamento" do governo Sérgio Cabral (PMDB). Sandra Carvalho, diretora da Organização Não-Governamental (ONG) Justiça Global, acompanhou o relator na visita ao Rio e disse que Alston é um especialista em segurança pública. Ela lamentou o tom adotado pelo secretário. "É triste que as autoridades adotem uma postura defensiva e tentem desqualificar o relatório, que traz recomendações", disse a ativista. Ela disse que Beltrame nunca recebeu a ONG e afirmou que Beltrame não dialoga com os ativistas de direitos humanos no Rio. "Após a chacina do Complexo do Alemão, fomos recebidas por um subsecretário e o único retorno que tive foi ser intimada para prestar esclarecimentos sobre uma declaração minha naquela reunião", disse Sandra.