Beltrame diz que criminosos 'mostraram fragilidade' O secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, afirmou hoje que os criminosos da Rocinha, na zona sul do Rio, demonstraram fragilidade antes da operação realizada durante a madrugada, que acabou com a prisão do traficante Antônio Bonfim Lopes, conhecido como Nem.