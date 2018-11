Beltrame exonera deputado acusado de integrar milícia no Rio

O secretário de Segurança do Rio, José Mariano Beltrame, exonerou o deputado estadual Natalino José Guimarães (DEM) do cargo de inspetor da Polícia Civil e cassou a aposentadoria do irmão dele, o ex-inspetor da corporação e vereador Jerônimo Guimarães Filho (PMDB), conhecido como Jerominho. As decisões, tomadas na quinta-feira, 10, tiveram como base o processo em que os dois são acusados de integrar a milícia conhecida como Liga da Justiça, que agiria na zona oeste do Rio. Veja também: Policial acusa deputado por ataque a delegacia Os milicianos manteriam um esquema de arrecadação de dinheiro de motoristas de transporte alternativo, comerciantes e moradores por meio de ameaças e uso de violência. Jerominho está preso desde dezembro do ano passado.