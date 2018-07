Beltrame: falta preparo para Exército atuar na segurança O secretário de Segurança do Rio, José Mariano Beltrame, afirmou hoje que o episódio envolvendo militares na morte de três jovens no Morro da Providência comprova que o Exército não está preparado para atuar na Segurança Pública. Detidos por militares, eles foram entregues a traficantes do Morro da Mineira, de uma facção rival. "Se a Polícia Militar, que vive esse problema diuturnamente há 200 anos, tem suas mazelas, uma corporação que começou a fazer isso há pouco tempo já incorrer num problema desses é uma demonstração disso", afirmou Beltrame. "É, no mínimo, um momento de retomar uma série de conceitos, rever muitas coisas", disse. Para Beltrame, o episódio mostra que a solução para a redução da criminalidade está no fortalecimento das polícias, e não no emprego das Forças Armadas como uma solução milagrosa. Para ele, a melhor contribuição do Exército seria o fornecimento de equipamentos, não de soldados. "Nós precisamos de logística, de equipamentos. Ninguém melhor do que as polícias Civil e Militar para lidar com os problemas costumeiros que nós temos aqui", afirmou Beltrame. O secretário já havia criticado o projeto Cimento Social - que está sendo empreendido na Providência pelo Exército a partir de um projeto do senador Marcelo Crivella (PRB), pré-candidato a prefeito - quando esteve na Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados, em Brasília, em maio. Ele questionou a falta de clareza do objetivo da obra e a permanência do Exército na favela. Beltrame sempre resistiu ao emprego das Forças Armadas no patrulhamento ostensivo de ruas e de favelas dominadas pelo tráfico de drogas, mesmo quando essa hipótese chegou a ser levada pelo governador do Rio, Sérgio Cabral Filho (PMDB), ao governo federal.