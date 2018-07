Beltrame: haverá revide a traficantes que atacaram trem O secretário de Segurança do Rio, José Mariano Beltrame, afirmou que a ação de traficantes do morro do Jacarezinho será revidada e confirmou que havia uma recomendação para que o passeio de trem com a presença de autoridades não fosse feito. O governador Sérgio Cabral Filho não foi no passeio, mas os ministros das Cidades, Marcio Fortes, e dos Portos, Pedro Brito, resolveram participar da viagem e o vagão onde estavam foi atingido por tiros. "Não vamos permitir que sejamos afrontados. Reconhecemos como uma situação que não pode ocorrer e não vamos permitir que isso passe em branco. Vamos tomar as medidas que precisam ser tomadas", afirmou Beltrame, sem especificar que tipo de ação será tomada pela Polícia na região. Ele participou de feira de segurança hoje, no Riocentro.