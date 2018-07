Beltrame pede à população voto de confiança O secretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, comentou hoje cedo sobre a prisão de 10 policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) envolvidos na morte do pedreiro Amarildo de Souza e pediu um voto de confiança da população ao atual modelo de segurança do Rio. "O mais importante de tudo é, se os erros e excessos foram cometidos, mostrar para a população que essas pessoas são punidas, sejam policiais, servidores públicos, civis, traficantes ou quem quer que seja", afirmou Beltrame, após participar de um evento no bairro do Jacarezinho, zona norte do Rio.