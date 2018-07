Beltrame: polícia de SP está mais preparada que a do RJ O secretário de Segurança do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, disse hoje que o fato de o Rio ter registrado mais homicídios que São Paulo mostra que a polícia paulista está mais bem preparada. "São Paulo colhe frutos de investimentos que começaram há 12 anos em tecnologia e formação do policial. O Rio começa agora a fazer investimentos semelhantes", disse. O secretário afirmou que ainda não analisou a pesquisa. "Nós temos obtido queda no número de homicídios". A segunda edição do Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado ontem, revelou que, pela primeira vez, o Estado do Rio de Janeiro ultrapassou o de São Paulo em números absolutos de homicídios dolosos - ocorreram 5.504 assassinatos em território fluminense, ante 4.877 em São Paulo, no ano passado. Em relação aos dados de 2006, São Paulo conseguiu reduzir esse tipo de crime em 19,5%, enquanto no Rio a queda foi de 3,6%. Beltrame ainda apresentou hoje um blindado que será testado pelas polícias do Rio na patrulha em área de risco.