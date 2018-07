Beltrame presta depoimento à CPI das Milícias O secretário de Segurança Pública do Rio, José Mariano Beltrame, chegou à Assembléia Legislativa, onde prestará depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Milícias. O depoimento será a portas fechadas a pedido do secretário. Antes de Beltrame, três delegados em regiões onde há forte atuação da milícia já foram ouvidos. O próximo passo será ouvir investigados e indiciados por participação nestes grupos paramilitares. O presidente da CPI, deputado Marcelo Freixo (PSOL), comentou ainda a atuação da milícia na morte de sete moradores na favela do Barbante. "Para o delegado Marcus Neves, o que ocorreu no Barbante foi a ação miliciana mais uma vez tentando atribuir (a violência) ao tráfico para jogar a opinião pública contra quem combate a milícia. É uma versão cabível que mostra a capacidade de violência absurda destes grupos no Rio. O Estado não pode recuar", disse Freixo.