Beltrame: tumultos são ação orquestrada de traficantes

"Sem dúvida nenhuma há por trás dessas ações um movimento arquitetado pelo tráfico de drogas, seja na (Vila) Cruzeiro, no (complexo do) Alemão, no (morro do) Pavão ou no Jacaré. Informações de inteligência já nos permitem chegar a essa conclusão" disse o secretário nesta quarta-feira, 23, durante entrevista coletiva. "O tráfico tenta banalizar a atuação da polícia porque se vê enfraquecido, porque vê os territórios saindo de suas mãos."

Segundo Beltrame, na noite de segunda-feira PMs receberam uma denúncia de que um criminoso conhecido como Pitbull, líder do tráfico na favela do Cantagalo, em Copacabana (zona sul), estava escondido perto da quinta e mais alta estação do plano inclinado (sistema de bondes instalado nesse morro). Uma patrulha com dez PMs seguiu para o local, mas, ao chegar à segunda estação, foi atacada por um grupo de "cinco ou seis" pessoas armadas inclusive com bombas de fabricação caseira.

"Os policiais revidaram, se abrigaram e voltaram à sede da UPP, comunicaram ao seu chefe e registraram o caso", disse Beltrame. Na manhã de terça-feira policiais civis e militares fizeram uma varredura no local do ataque e encontraram o corpo do dançarino Douglas da Silva Pereira. Beltrame afirmou não descartar nenhuma hipótese - para ele, Douglas pode ter sido morto por criminosos ou por policiais. "Não descarto que sejam policiais, mas não posso acusá-los. Não podemos antecipar nenhum juízo de valor", afirmou.

As armas dos dez policiais envolvidos no confronto foram recolhidas, mas eles continuam trabalhando. "Preciso de um mínimo indício para afastá-los".

As favelas do Pavão/Pavãozinho e do Cantagalo, em Copacabana (zona sul), eram tranquilas até o fim do ano passado, segundo Beltrame. Depois disso, o traficante Pitbull deixou a prisão, beneficiado por uma medida judicial, e as favelas passaram a ser palco de frequentes tumultos.