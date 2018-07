Beltrame voltará a defender a criminalização de jogo O secretário de Segurança do Rio, José Mariano Beltrame, vai voltar a defender a criminalização do jogo do bicho e a tipificação da prática de milícia no Código Penal em audiência pública que será promovida pela Subcomissão de Segurança Pública do Senado, no próximo dia 8. O envolvimento de policiais com as quadrilhas de contraventores e de paramilitares é uma das preocupações de Beltrame e a defesa de uma legislação mais dura para coibir essas práticas faz parte do que a Secretaria de Segurança do Rio (Seseg) está chamando de "conjunto de ações".