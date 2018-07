Beltrami é solto novamente

Juiz de futebol aposentado, Beltrami é acusado pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Estado de ter recebido propina de traficantes. Para o desembargador, as acusações "continuam no perigoso terreno da suspeita". Beltrami foi preso na quinta-feira e deixou o Quartel General da PM por volta das 3 horas de ontem. A primeira prisão do coronel havia ocorrido em 19 de dezembro, quando ele ainda comandava o 7º BPM. Na PM há 27 anos, Beltrami negou as acusações de corrupção.