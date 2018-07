Bênção católica para união gay gera polêmica na Bélgica

Uma cerimônia religiosa realizada na paróquia mais antiga de Liège (nordeste da Bélgica) para um casal de homossexuais católicos gerou polêmica que estampa as capas dos principais jornais belgas. Veja também: Milhares manifestam em Lisboa contra casamento gay Máfia italiana reprime integrantes homossexuais, diz estudo Casais buscam oficializar união gay em São Paulo O capuchinho Germain Dufour, um padre operário e ex-senador ecologista, celebrou em 13 de fevereiro uma cerimônia na igreja de Saint-Servais para abençoar a união de dois católicos. Michel e Christian, de 45 e 43 anos, respectivamente, tinham ido anteriormente à Prefeitura a bordo de uma limusine branca para formalizar a união civil. Segundo o jornal "La Dernière Heure", o casal foi depois à paróquia para a cerimônia religiosa, na qual o padre abençoou as alianças, mas não repartiu a comunhão, por isso que o sacramento não pode ser considerado válido. Michel e Christian se conheceram pela internet há um ano e meio e se defendem dos críticos afirmando: "somos católicos, e os dois queríamos nos casar na Igreja". "Um amigo padre devia oficiar a cerimônia, mas como não estava livre, nos dirigimos a outro", e foi Dufour quem pediu à paróquia de Saint-Martin permissão para oficiar a bênção na igreja de Saint-Servais, segundo afirmaram os noivos à publicação. O porta-voz dos bispos na Bélgica, Eric De Beukelaere, criticou o fato e não o classifica como casamento religioso. Ele lembrou que homossexuais são "bem-vindos em nossas igrejas", mas insistiu que o sacramento do casamento é "uma formula reservada para casais formados por um homem e uma mulher". A cerimônia oficiada em Liège, como aponta em seu site a rádio belga "RLT", é considerada um "escândalo" pela Igreja que "lamenta" o fato.