Benedita da Silva participará de encontro com Obama na quinta A ex-governadora do Rio de Janeiro e atual Secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Benedita da Silva , será a primeira autoridade brasileira a encontrar-se com o novo presidente dos EUA, Barack Obama. O encontro entre os líderes negros e representantes do Congresso norte-americano será na quinta-feira, em Washington, de acordo com Benedita da Silva. A secretária viaja nesta terça-feira para o evento em que serão discutidas políticas socais e raciais. "Há muitos anos trabalho com o Congresso dos Estados Unidos em políticas sociais e raciais e já fui muitas vezes lá. E agora não vou apenas participar do café da manhã, como também do encontro das mulheres congressistas de 180 países. Haverá uma agenda muito cheia a cumprir, com palestras, debates e outras atividades", disse Benedita da Silva, a jornalistas, em evento na zona oeste do Rio de Janeiro. Ela afirmou que está "muito feliz" com a possibilidade de parabenizar pessoalmente o presidente Barack Obama pela vitória nas eleições norte-americanas. Benedita da Silva, que é ex-lavadeira, já foi vereadora, deputada federal, senadora, ministra e governadora do Estado. Atualmente, é uma das principais lideranças do movimento negro brasileiro. "Deus me deu esta oportunidade, e estou indo muito feliz da vida. Vou aproveitar para discutir nossos projetos com os congressistas (norte-)americanos e conhecer as ações de inclusão social deles que deram resultados positivos", disse ela. "Os Estados Unidos têm uma história de lutas vitoriosas na área dos direitos humanos e civis e é sempre bom estar ali discutindo essas questões", afirmou a secretária, que vai encontrar-se com Obama antes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ambos têm encontro agendado para março deste ano, nos EUA. (Por Rodrigo Viga Gaier)