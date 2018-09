Benefícios serão antecipados para vítimas de enchentes O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assina hoje, às 18 horas, no Palácio da Alvorada, decreto que antecipa o pagamento de benefícios da Previdência Social a pessoas atingidas pelas enchentes nos Estados de Pernambuco e Alagoas. Na reunião de coordenação política da manhã de hoje, o presidente havia determinado ao ministro da Previdência, Carlos Gabas, que estudasse uma forma de antecipação do pagamento do Benefício de Prestação Continuada (BPC), para portadores de deficiências ou idosos que têm direito ao benefício e que moram nessas regiões. Lula também quer antecipação do pagamento da aposentadoria rural para esses casos.