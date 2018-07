Benesses: todas as razões A concessão de isenções e desonerações fiscais no varejo aprofunda a anemia do debate sobre a reforma tributária e revela as más intenções por trás da decisão aparentemente técnica do Ministério da Fazenda. A sociedade sempre quis pagar menos imposto, a produção sempre desejou ser menos taxada que o consumo, mas o que o governo está fazendo é uma espécie de sorteio de benesses para setores da economia que, na ponta do processo, pode render mais dividendos aos governantes candidatos à imortalização política do que aos mortais governados.