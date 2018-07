Benfica vence Taça de Portugal

O meia argentino Nicolas Gaitan marcou o gol da vitória no primeiro tempo quando o goleiro esloveno Jan Oblak salvou o Benfica no segundo.

O Benfica, que foi superado nos pênaltis pelo Sevilla na decisão da Liga Europa, na quarta-feira, já havia vencido a liga e a Copa da Liga, torneio em que eles também derrotaram o Rio Ave.

O Benfica dominou o primeiro tempo no Jamor, o velho Estádio Nacional que continua recebendo regularmente as finais da Copa local, e Gaitan colocou o seu time na frente com um chute de fora da área no minuto 20.

O Rio Ave, também vencido na sua primeira e única decisão 30 anos atrás, não conseguiu dar um chute no gol antes do intervalo, mas durante o segundo tempo a história foi diferente.

Oblak negou duas vezes o gol a Ukra, uma com os pés e outra em uma defesa acrobática, enquanto Pedro Santos acertou o poste. O goleiro de 21 anos novamente apareceu para salvar o time com uma brava intervenção nos pés de Ahmed Hassan.

"Fomos claramente superiores no segundo tempo e merecíamos um resultado melhor", disse o técnico do Rio Ave, Nuno Espirito Santo, à emissora de TV RTP.

O técnico do Benfica, Jorge Jesus, disse que a final da Liga Europa, que foi para os pênaltis, cobrou o preço do time.

"Não teríamos energia para ir atrás do gol se não tivéssemos marcado no primeiro tempo", ele disse. "Os jogadores estavam exaustos".

(Reportagem de Brian Homewood)