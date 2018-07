Bengala e chapéu ícones de Charlie Chaplin são leiloados por R$ 130 mil

A bengala e o chapéu que se tornaram símbolos do Carlitos de Charlie Chaplin (1889-1977) foram leiloados neste domingo por US$ 62,5 mil, equivalentes a cerca de R$ 130 mil.

A venda é parte de um leilão realizado pela casa Bonhams, em Los Angeles, que inclui outros objetos relacionados a Chaplin: uma fotografia autografada (vendida por US$ 625) e um autógrafo (US$ 1.375) do autor, diretor e ator que é até hoje reverenciado como um mestre do cinema mudo.

A bengala de bambu vendida neste domingo contém as letras CCLT, supostamente iniciais de Charlie Chaplin e Little Tramp - a forma como é conhecido seu personagem Carlitos, que estrelou dezenas de filmes a partir de 1914 e que foi "aposentado" em 1936, após o filme "Tempos Modernos".

Segundo a casa de leilões, os objetos foram vendidos junto a um certificado que atesta que a bengala e o chapéu foram presenteados por Chaplin à escultora de cera Katherine Stubergh Keller, em 1966. Ela havia conhecido o diretor 30 anos antes, para retratá-lo em uma escultura.

Objetos de Hollywood

Os objetos de Chaplin estão em um lote de itens ligados ao mundo do entretenimento que estão sendo leiloados pela Bonhams.

Foram leiloados, por exemplo, roteiros e pôsteres de Alfred Hitchcock (por preços entre US$ 275 e US$ 750), fotos autografadas das atrizes Bette Davis e Joan Crawford (US$ 875), a lista de presença da primeira cerimônia do prêmio Oscar, em 1929 (US$ 312), e um desenho de John Lennon e Yoko Ono nus, feito pelo próprio beatle (vendido por US$ 25 mil).