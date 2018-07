Bens apreendidos de traficantes são leiloados em Guarulhos

Começou às 9h30 desta quinta-feira, 11, o segundo leilão de bens de traficantes apreendidos no Estado de São Paulo. Do total de 116 lotes, até as 10h15, 30 já haviam sido comprados, segundo a assessoria da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, que promove o leilão. O leilão, que já arrecadou, até o período, R$ 214 mil, está sendo realizado no Pátio Sodré Santoro, na altura do km 224,6 da Marginal da Via Dutra, no bairro de Vila Augusta, em Guarulhos, na Grande são Paulo. Nos lotes podem ser encontrados carros, caminhões, motos e sucatas de veículos, além de eletroeletrônicos e jóias (relógios, correntes e outros acessórios). Este ano os destaques estão voltados para os caminhões, pick-ups e veículos importados. Os valores arrecadados são recolhidos ao Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD) sendo que a distribuição é de 80% para o Estado de São Paulo e 20% ao Governo Federal. Todo o valor arrecadado é destinado à política de combate, prevenção e tratamento ao uso de drogas. Em outubro do ano passado o governo do Estado realizou o primeiro leilão de bens de traficantes do Estado de São Paulo, onde foram arrecadados R$ 240 mil com a venda de 57 veículos. Na oportunidade compareceram cerca de 300 pessoas.