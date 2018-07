Bens de Abadía serão leiloados em duas novas datas O juiz da 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo, Fausto Martin De Sanctis, determinou que os bens do megatraficante Juan Carlos Ramírez Abadía que não foram arrematados em leilão anterior sejam novamente leiloados. Entre os bens há uma lancha avaliada em R$ 1,7 milhão, um veículo Ford Rural, 73 relógios de marcas importadas, oito canetas, além de óculos escuros e relógio de mesa. Serão feitos dois leilões, no dia 3 e 17 de julho. No dia 8 de abril, foi realizado um bazar beneficente no Jockey Club de São Paulo para a venda dos bens pessoais de Abadía - móveis, aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos e utensílios para casa - apreendidos pela polícia. No dia seguinte, foram colocados em leilão bens de maior valor. Porém, nem todos os itens foram negociados, motivo pelo qual o juiz da 6ª Vara ordenou novos leilões. Os valores obtidos serão depositados em conta judicial e parte do dinheiro ficará aplicado até que o processo tenha transitado em julgado. O restante será divido entre entidades de assistência social definidas pela Justiça. Os lances poderão ser oferecidos também pelo site www.leilao.mj.gov.br. Condições de venda, pagamento e todas as regras do leilão estão disponíveis no site ou pelo telefone (11) 3284-7521.