Benteke marca novamente e Aston Villa bate o Tottenham

O atacante belga marcou oito gols em seus últimos seis jogos, ajudando o Villa a subir para a 15ª colocação, com 32 pontos, seis acima da zona da degola.

O Villa, que enfrenta o Liverpool na semifinal da FA Cup, na próxima semana, está uma posição acima do Sundeland, cuja batalha para evitar o rebaixamento sofreu um duro golpe com a derrota em casa por 4 x 1 para o Crystal Palace, com Yannick Bolasie fazendo um hat-trick em 11 minutos para os visitantes.

O lanterna Leicester City deu continuidade à sua improvável tentativa de escapar da degola com um gol de Jamie Vardy depois dos 45 minutos do segundo tempo, para bater o West Bromwich Albion por 3 x 2, sua segunda vitória consecutiva, que o deixou a três pontos do 17º colocado, o Hull City, primeiro fora da zona de rebaixamento.

O Hull City, do técnico Steve Bruce, perdeu a oportunidade de abrir distância da área de perigo após ser derrotado por 2 x 0 pelo Southampton, que mantém vivas as suas esperanças de se classificar para alguma competição europeia na próxima temporada.

A equipe do técnico Ronald Koeman subiu para a quinta posição com 56 pontos, acima do Liverpool e cinco pontos atrás do quarto colocado Manchester City, que enfrenta o rival local Manchester United no Old Trafford, no domingo.

(Por Toby Davis)