Bentley aposta em SUV para bater recorde de vendas

A Bentley, controlada pela alemã Volkswagen, vendeu 10,12 mil carros em 2013, 19 por cento a mais que no ano anterior. O número fez a empresa bater o recorde registrado em 2007, com a demanda nas Américas superando o encolhimento das entregas na China.

A nova geração do Flying Spur, lançada no último ano, e uma versão conversível do cupê Continental GT, introduzida em meados de 2012, ajudaram a impulsionar os negócios.

A meta da empresa é aumentar as vendas para 15 mil carros até 2018, e o novo modelo utilitário, que deve ganhar as ruas dentro de três anos, deve ajudá-la a atingir o objetivo.

As previsões internas para as vendas do modelo SUV da Bentley são de pelos menos 3 mil carros por ano.

(Reportagem de Sarah Young e Andreas Cremer)