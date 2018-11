Bento 16 pede união religiosa contra o terrorismo

O papa Bento 16 pediu a união de todas as religiões contra o terrorismo e pela resolução pacífica dos conflitos no mundo durante um discurso nesta sexta-feira em Sydney, na Austrália. A declaração foi feito em uma reunião com líderes de outras religiões, como a judaica, a hindu, islâmica e budista, como parte dos eventos que marcam o Dia Mundial da Juventude Católica. Segundo o pontífice, "a fé em Deus é motivo de união e não de divisão ou ódio". "Em um mundo ameaçado por formas de violência sinistras e indiscriminadas, a união das vozes dos povos religiosos encoraja as comunidades a resolver os conflitos por meios pacíficos e com respeito à dignidade humana", afirmou Bento 16. O papa afirmou ainda que a Igreja Católica estaria preparada para aprender com as outras religiões. "A Igreja busca por oportunidades para ouvir a experiência espiritual de outras religiões", disse. EscândaloAntes do encontro, Bento 16 se reuniu com líderes de outras denominações cristãs e pediu para que seus representantes lutassem pela união dentro da fé cristã. "Acho que vocês concordam que o movimento ecumênico atingiu uma conjuntura crítica", disse o papa. Depois dos dois encontros, foram realizadas encenações públicas dos últimos dias de Cristo em diversos pontos da cidade. Apesar do tom conciliador do papa durante a visita à Austrália, Bento 16 ainda não se desculpou publicamente, como era esperado, pelas vítimas dos abusos sexuais dentro da Igreja Católica. De acordo com o correspondente da BBC em Sydney, Nick Bryant, somente na Austrália, 107 padres foram condenados por abuso sexual de crianças e outros membros da Igreja. VisitaAs duas reuniões com líderes religiosos marcaram o segundo dia da visita do papa ao país, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, um dos mais importantes eventos dirigido aos jovens organizado pela Igreja Católica. O papa foi recebido por uma multidão de cerca de 200 mil peregrinos na sua chegada a Sydney, na quinta-feira. Eles estão reunidos para o evento, que deve durar seis dias. Em um discurso aos jovens na sua chegada, Bento 16 criticou a cultura popular e o consumo. Além disso, o pontífice pediu para que as futuras gerações protejam ainda mais o meio ambiente já que, segundo ele, os recursos naturais estariam sendo dissipados. A visita de Bento 16 encerra no domingo, quando o papa irá fazer uma missa a céu aberto no Hipódromo de Randwick - evento que deve atrair milhares de peregrinos.BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.