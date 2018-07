Bento XVI anuncia lema da Jornada de 2013 O papa Bento XVI anunciou o lema da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) de 2013, que acontecerá no Rio de Janeiro. Tirado do texto de São Mateus, o lema será: "Ide e fazei discípulos todos os povos." Trata-se de um apelo à evangelização, que vem a calhar com a diminuição do número de católicos no Brasil, particularmente entre os jovens, conforme resultados de pesquisa divulgada ontem pelo Estado. "Alegrai-vos sempre no Senhor", conselho de São Paulo aos filipenses, será o lema das Jornadas Diocesanas de 2012.