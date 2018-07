Bento XVI concede perdão a ex-mordomo

O encontro durou cerca de 15 minutos. Em seguida, o ex-mordomo foi liberado e seguiu para seu apartamento na cidade do Vaticano, onde mora com a mulher e seus três filhos. Segundo o porta-voz do Vaticano, reverendo Federico Lombardi, o encontro entre os dois foi "intenso" e "pessoal". Gabriele e Bento XVI trabalharam juntos por 16 anos.

Com o ex-mordomo, a polícia encontrou uma série de documentos que haviam sido roubados do papa. Gabriele havia repassado o material para a imprensa. Em outubro de 2011, ele foi condenado por furto qualificado e cumpria a condenação, de 18 meses, em uma cela do Vaticano, até o perdão de ontem.