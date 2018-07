Bento XVI defende beatificação e canonização de Pio XII

O papa Bento XVI disse na quinta-feira torcer pelo resultado positivo do processo de beatificação e canonização de seu polêmico antecessor Pio XII, acusado por alguns judeus de fazer vista grossa ao holocausto promovido pelos nazistas durante seu pontificado (1939-58). Em homilia alusiva ao 50º aniversário da morte de Pio XII, Bento XVI disse também que aquele papa trabalhou "secreta e silenciosamente" durante a Segunda Guerra Mundial para "evitar o pior e salvar o maior número de judeus possível". Nesta semana, sem citar nomes, um rabino israelense disse num inédito discurso a um sínodo católico que os judeus não poderiam "perdoar nem esquecer" a omissão de alguns líderes religiosos durante o Holocausto. O Vaticano habitualmente alega que o papa agiu nos bastidores para minimizar o Holocausto, e que adotar uma posição pública mais incisiva poderia ter piorado a situação. Em 2007, a Congregação da Causa dos Santos do Vaticano manifestou-se a favor de um decreto, ainda não assinado por Bento XVI, que reconheceria as "virtudes heróicas" de Pio XII, o que seria um impulso importante na eventual beatificação (primeiro passo para a canonização). Na homilia, o atual pontífice disse rezar para que o processo de beatificação tenha uma conclusão "feliz". Alguns grupos judaicos pressionam o Vaticano a suspender o processo de beatificação, enquanto outros consideram que se trata de um assunto interno da Igreja.