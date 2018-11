Bento XVI diz que está rezando pelas vítimas da gripe suína

O papa Bento XVI disse neste domingo, 3, que deseja expressar sua proximidade e assegurar sua oração "pelas vítimas da gripe que está afetando o México e outros países", durante sua tradicional saudação, após rezar o Regina Coeli. Diante de milhares de fiéis na Praça de São Pedro, o papa disse, em espanhol: "Queridos irmãos mexicanos, mantenham-se firmes no Senhor, Ele os ajudará a superar esta dificuldade. Os convido a orar em família neste momento de prova. Nossa Senhora de Guadalupe os ajude e proteja sempre". Veja também: Mapa: veja como a gripe está se espalhando Entenda a gripe suína: perguntas e respostas Infectologista esclarece cuidados que serão tomados Veja galeria de fotos da gripe suína pelo mundo 'Meios de transportes facilitam a propagação' Folheto oficial do Ministério da Saúde Pouco antes da reza do Regina Coeli, o papa falou de sua próxima viagem à Terra Santa e disse que defenderá "o diálogo e a reconciliação" nessa região, "para alcançar uma paz estável e duradoura na justiça e no respeito recíproco". O papa afirmou que seguirá os passos de seus antecessores no Pontificado, Paulo VI e João Paulo II, e será peregrino "nos principais lugares santos de nossa fé". Bento XVI viajará em 8 de maio à Jordânia, Israel e territórios palestinos ocupados "como peregrino da paz" e "em nome do único Deus e pai de todos". O pontífice mencionou a difícil situação da comunidade cristã na Terra Santa, aos quais se propõe a "encorajar", porque "estão atravessando cotidianamente não poucas dificuldades", e lhes fará "sentir a proximidade e o apoio de todo o corpo da Igreja". "Esta viagem não poderá carecer de uma notável importância ecumênica inter-religiosa" e "Jerusalém, deste ponto de vista, é a cidade símbolo por excelência: ali morreu Cristo para reunir todos os filhos dispersos de Deus", disse. O papa se referiu também à missa que havia celebrado hoje na Basílica de São Pedro, durante a qual ordenou 19 sacerdotes da diocese de Roma, 13 italianos e o resto da Nigéria, Haiti, Croácia, República Tcheca, Chile e Coreia do Sul, e pediu para refletir sobre "a confiança na iniciativa de Deus e na resposta humana"