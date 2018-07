Bento XVI fala a jovens brasileiros

A recitação do Ângelus após a celebração da missa campal para mais de 1,5 milhão de peregrinos, na base aérea de Quatro Ventos, foi o momento mais emocionante para os 14 mil jovens e os 60 bispos brasileiros que foram a Madri para rezar com Bento XVI na 26ª Jornada Mundial da Juventude (JMJ), evento criado por João Paulo II em 1985.

"Espero poder encontrar-vos daqui a dois anos, na próxima Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro, Brasil. Até lá, rezemos uns pelos outros, dando testemunho da alegria que brota de viver enraizados e edificados em Cristo. Até breve, queridos jovens", disse o papa, em português.

O governador Sérgio Cabral e o prefeito da cidade, Eduardo Paes, foram a Madri ouvir a confirmação da escolha do Rio para ser a sede do encontro da JMJ em 2013, um ano antes da Copa do Mundo. Antes de fazer o anúncio, o papa dirigiu aos brasileiros palavras que se estendiam a todos os jovens:

"Queridos jovens e amigos de língua portuguesa, encontrastes Jesus Cristo. Sentir-vos-eis em contracorrente no meio de uma sociedade onde impera a cultura relativista que renuncia a buscar e a possuir a verdade. Mas foi para este momento da história, cheio de grandes desafios e oportunidades, que o Senhor vos mandou: para que, graças à vossa fé, continue a ressoar a Boa Nova de Cristo por toda a terra."

No fim da celebração, um grupo de voluntários espanhóis de camisas vermelhas entregou aos brasileiros, de camisas amarelas e calças verdes, a grande cruz de madeira e a imagem da Virgem da JMJ para serem levadas ao Rio. A cruz, um presente de João Paulo aos jovens das primeiras jornadas, chegará em 18 de setembro, conforme anunciou pela Rádio Vaticano o padre Antônio R. do Prado, membro da coordenação da JMJ e da Pastoral da Juventude, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

Os aplausos encheram a imensa esplanada do aeródromo, onde milhares de peregrinos haviam passado, rezando e cantando, após a tempestade que, na véspera, havia interrompido a homilia de Bento XVI, na celebração de uma vigília de orações.

Vigília. "Espero que tenhais podido dormir, apesar da inclemência do tempo", disse o papa durante a Missa de Envio, comovido com a persistência das pessoas, das quais não gostaria de ter se afastado, pois, segundo o porta-voz da Santa Sé, padre Federico Lombardi, ele manifestou o desejo de atravessar a madrugada no descampado. A segurança e seus assessores não permitiram.

Aparentemente bem disposto, sob temperatura de 40º C, Bento XVI encerrou a missa com uma exortação aos jovens. "Levai o conhecimento e o amor de Cristo pelo mundo, pois ele quer que sejais seus apóstolos no século 21 e os mensageiros de sua alegria. Não o decepcioneis", disse o papa, depois de aconselhar os jovens a não se deixarem "seduzir pelas falsas promessas de um estilo de vida sem Deus". No fim da tarde, Bento XVI voltou a Roma. / COM AFP, AP e EFE