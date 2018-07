Bento XVI nomeia Baldisseri para Sagrada Congregação

O papa Bento XVI nomeou, esta manhã, o arcebispo d. Lorenzo Baldisseri para a Sagrada Congregação dos Bispos, no Vaticano, na qual ocupará o cargo de secretário, segundo posto mais importante nesse órgão da cúpula da Cúria Romana. O prefeito é o cardeal canadense Marc Oullet. Outro italiano, o cardeal Sebastiano Baggio, foi prefeito da Congregação dos Bispos depois de ter sido núncio no Brasil. A Congregação é responsável pela nomeação e contato dos bispos no mundo inteiro, atualmente pouco mais de 5 mil.

Italiano, Lorenzo Baldisseri foi nomeado núncio apostólico (embaixador) para o Brasil em 12 de novembro de 2002 e exerceu a função durante nove anos. Durante esse período, encaminhou a Roma a indicação de mais de 140 bispos. Anteriormente, foi núncio apostólico no Haiti, Paraguai e India/Nepal.

Uma de suas principais realizações na Nunciatura Apostólica em Brasília foi a negociação e assinatura do Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil, promulgado pelo ex-presidente Lula em fevereiro de 2011.

Quatro meses depois, em maio, Baldisseri publicou o livro ''Diplomacia Pontifícia - Acordo Brasil-Santa Sé'', sobre o documento. No fim do ano, lançou ''Ação e Missão, um itinerário eclesial no Brasil'', sobre a pastoral da Igreja no País. Pianista dedicado à música erudita nas horas vagas, Baldisseri gravou em 2007 o CD ''Florilégio Musical ao Piano'', cujos direitos autorais doou à ação missionária da Igreja na Amazônia.