Bento XVI nomeia novo arcebispo de Juiz de Fora (MG)

O Papa Bento XVI nomeou hoje dom Gil Antônio Moreira Arcebispo de Juiz de Fora (MG). O bispo responde atualmente pela Diocese de Jundiaí (SP), com 61 paróquias e cerca de 400 comunidades distribuídas em 11 municípios. Dom Gil substituirá d.Eurico dos Santos Veloso, que renunciou em obediência ao Direito Canônico, por ter atingido a idade jubilar, 75 anos. O atual bispo de Jundiaí é natural de Itapecerica (MG) e tem 58 anos. Também foi nomeado o padre José Valmor César Teixeira como bispo de Bom Jesus da Lapa (BA) e o frei Bernardo Johannes Bahlmann como bispo de Óbidos (PA), informou o Vaticano. Dom Gil Antônio Moreira nasceu em 1950 em Itapecerica (MG), e foi ordenado sacerdote em 1976 e bispo em 1999. Desde 2004 ele atuava como bispo de Jundiaí. O novo arcebispo substitui no cargo dom Eurico dos Santos Veloso, que pediu renúncia e foi atendido. Já o novo bispo de Bom Jesus da Lapa, José Valmor César Teixeira, nasceu em 1953 no Rio do Sul (SC). Ele foi ordenado sacerdote em 1979, após o que desempenhou vários cargos na diocese de Porto Alegre. O religoso substitui dom Francisco Batistela na diocese de Bom Jesus da Lapa. Por sua vez, o novo bispo de Óbidos, Bernardo Johannes Bahlmann, nasceu em 1960 em Visbek, na Alemanha, e veio morar no Brasil com 22 anos. Ele foi ordenado padre em Guaratinguetá (SP), e nomeado vigário paroquial em Petrópolis e membro do Conselho Presbiterial da diocese. Bahlmann substitui no cargo dom Martinho Lammers. (Com Efe)