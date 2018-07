Bento XVI pede 'renovação verdadeira' da Igreja para evitar a perda de fiéis

O pontífice de 85 anos disse que é preciso valorizar "a comunhão na Igreja" e, 50 anos após o concílio, que "ainda há muito a fazer". Um dos principais desafios do próximo conclave será escolher um papa com vigor para renovar a Igreja e superar as divisões que marcam a Santa Sé. Bento XVI, segundo a revista italiana Panorama, teria acelerado a ideia de renúncia após ver os resultados de uma investigação por ele encomendada que mostrou "resistência generalizada" na Cúria Romana por mudanças e mais transparência. O documento teria sido entregue a ele em 17 de dezembro.

Ontem, Bento XVI usou novamente uma aparição pública para alertar que, sem renovação e sem superar resistências, a Igreja estaria sob ameaça. Para muitos, isso foi um alerta ao conclave - e também ao próximo papa - sobre a tarefa que terá pela frente diante de um dos principais problemas: a perda de fiéis. Para alguns mais entusiastas, o pedido de renovação do papa também significaria abertura para a eleição de um pontífice do mundo em desenvolvimento, ainda que vozes no Vaticano insistam que essa questão não é central.

Com relativo vigor, bom humor e serenidade, o papa dedicou a reflexão improvisada à sua experiência como um jovem perito no Concílio Vaticano 2.º, iniciado por João XXIII em 1962 e concluído sob Paulo VI em 1965. Referindo-se àquela ocasião, Bento XVI recordou: "Todos acreditavam que se devia prosseguir com a renovação." Havia, segundo ele, "uma esperança incrível, um novo Pentecostes", observou, numa analogia ao relato bíblico em que os apóstolos são enviados pelo Espírito Santo para pregar no mundo todo.

Num esforço para mostrar que o entusiasmo por uma reforma também faz parte da história da Igreja, Bento XVI lembrou a batalha entusiástica que havia sido aquele concílio, transformando rituais arcaicos, como a missa em latim, em um modelo mais moderno. "Mas muito daquilo ainda não foi implementado", lamentou. "Precisamos trabalhar para que se realize de verdade o Concílio Vaticano 2.º e se renove a Igreja", insistiu. "A Igreja é um organismo, é uma realidade vital. Não é uma estrutura. Nós somos a Igreja."

Fontes próximas ao papa explicaram ao Estado que uma das dificuldades de implementar a reforma do concílio é que, mesmo democratizados, os textos da Igreja precisam ser transmitidos com uma comunicação eficiente, o que não estaria ocorrendo.

Aplausos. Inicialmente comportada, a plateia de sacerdotes - quase todos vestidos de preto, cor que simboliza "morte para o mundo" - aplaudiu calorosamente o papa quando ele entrou na Sala Paulo VI ao som do hino em latim Tu Es Petrus, que homenageia o sucessor do apóstolo Pedro. Bento XVI, de branco - cor que representa "luz para o mundo" -, logo justificou que suas condições e idade não o permitiram "preparar um grande discurso". "É para mim um dom especial da Providência que antes de deixar o ministério petrino eu possa ainda ver o meu clero, o clero de Roma."

O cardeal vigário de Roma, d. Agostino Vallini, e os seis bispos auxiliares da cidade estavam presentes. Um deles, d. Guerino Di Tora, disse que a mensagem de comunhão transmitida por Bento XVI vale para todos. "A unidade deve ser uma busca de cada um de nós. Todos temos de realizá-la", declarou. D. Paolino Schiavon, também bispo auxiliar, completou: "A Igreja é um povo em caminho", dando a entender que a renovação pedida pelo papa ocorrerá aos poucos.

Embora a Diocese de Roma possua só cerca de 350 padres, outros 150 são estrangeiros que auxiliam nos trabalhos diários das paróquias locais, especialmente celebrando missas e atendendo confissões. O padre indonésio Joseph Harold, de 42 anos, mestrando em teologia, afirmou sentir com força o retorno de um aggiornamento (atualização, em italiano): "Nós, sacerdotes, temos de abrir nossas portas, mudar as estruturas de poder e dar mais espaço para os leigos".

Ontem, ao jornal italiano La Stampa, o cardeal sul-africano Wilfrid Fox Napier também pediu "uma renovação espiritual da Igreja" para tirá-la de uma "profunda crise". "Damos, com muita frequência, à imprensa e ao mundo, a ideia de confrontação e carreirismo, e não de estar servindo aos fiéis", admitiu.