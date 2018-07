Bento XVI planeja viagens a Cuba e ao México em 2012

O Vaticano anunciou ontem que, apesar da idade avançada e da saúde em declínio, o papa Bento XVI pretende fazer novas viagens internacionais no ano que vem - provavelmente a Cuba e ao México. O líder dos católicos romanos faz 85 anos em abril e, segundo o jornal La Stampa, sofre de artrose.

A viagem ocorreria durante a primavera no Hemisfério Norte. Recentemente, o Vaticano pediu a emissários nesses dois países da América Latina que informassem as autoridades políticas e religiosas de que o papa está trabalhando em um "projeto concreto" de viagem, revelou o porta-voz da Santa Sé, padre Federico Lombardi. Segundo ele, uma decisão definitiva deve ser tomada em breve.

"Se isso acontecer, como o anúncio parece indicar, será muito bom", comemorou o cardeal cubano Jaime Ortega. Recentemente, a Igreja Católica nesse país teve um papel proeminente na negociação da libertação de dissidentes do regime político - que nunca chegou a cortar laços com o Vaticano. E 2012 marca o 400.º aniversário da descoberta da imagem da Virgem da Caridade do Cobre, a padroeira do país.

O México caminha para se tornar a nação com o maior número de católicos no mundo, superando o Brasil - embora ambos os países registrem queda no número de praticantes dessa religião. Tanto o México quanto Cuba foram visitados por João Paulo II - o primeiro país, por quatro vezes, a primeira delas em 1979; Cuba, em 1998.

Bento XVI tem limitado suas viagens à Europa, para se poupar de longos deslocamentos e concentrar seus esforços no continente. Uma exceção foi uma visita ao Brasil em 2007 - o pontífice já afirmou que gostaria de voltar ao País em 2013, para a Jornada Mundial da Juventude. Ainda neste ano, o papa deve ir ao Benin, em sua segunda visita ao continente africano em seis anos de pontificado.

Lombardi lembrou que viajar não será fácil para Bento XVI, que recentemente passou a usar uma plataforma móvel para não ter de caminhar pela enorme Basílica de São Pedro durante as missas. / AP