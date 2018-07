Bento XVI receberá pensão da Igreja

Um apartamento de 450 metros quadrados, um jardim com legumes e frutas e uma aposentadoria de 2,5 mil por mês. Essa será a vida de Bento XVI quando deixar de ser papa. De acordo com o jornal italiano La Stampa, o papa receberá a pensão por ser bispo emérito de Roma.

Bento XVI indicou na semana passada que viveria "escondido do mundo". Mas as dúvidas legais que permeiam sua sucessão são grandes. No fim de semana, o Estado revelou que um dos motivos de sua decisão de continuar morando no Vaticano é o fato de que isso lhe dará proteção legal contra eventuais processos.

Existem dezenas de questões práticas a resolver. Uma delas se refere ao destino de seus pertences. Pelas regras, livros e cartas escritos por um papa devem ser queimados ou colocados nos arquivos secretos do Vaticano após sua morte. No caso de Bento XVI, a questão é o que fazer com suas centenas de livros e milhares de páginas de escritos. O certo é que ele terá o direito de levar seu piano. Mas o local reservado para Bento XVI não seria suficiente para a biblioteca que o teólogo acumulou durante décadas.

Durante dois meses, Joseph Ratzinger permanecerá em Castelgandolfo, um retiro a 50 quilômetros de Roma, até que sua residência final esteja concluída.

Para que sua permanência no retiro fosse autorizada, o Vaticano foi obrigado a fazer vista grossa às leis. A regra estabelece, por exemplo, que quando um papa morre seus aposentos precisam ser lacrados, até mesmo em Castelgandolfo.

Mas essa seria a única forma de garantir que Bento XVI não cruze com os cardeais durante o conclave. A Cúria ficará hospedada na Casa de Santa Marta, dentro do Vaticano e não distante da residência do pontífice.

Uma vez terminada a reforma em sua futura casa e concluído o conclave, Bento XVI voltará a se mudar para o Vaticano, onde ocupará uma ala em um monastério com quatro andares, uma capela privada e galerias, além de um jardim privado.

Papa da casa. Enquanto Bento XVI e os cardeais estão em retiro, iniciado ontem, circula a informação de que os italianos trabalham para que a Igreja volte a ser comandada por alguém nascido na Itália.

Isso ocorreu por quase meio século, antes da eleição do polonês João Paulo II, em 1978. Dos 117 cardeais que vão escolher o novo pontífice, 28 são italianos - o segundo país com mais representantes é os Estados Unidos, com 11. Entretanto, há candidatos fortes de outras regiões e muitos católicos consideram que a Europa não é mais o centro do Cristianismo.

Na corrida para o cargo de 266.º papa, além de italianos como o arcebispo de Milão, Angelo Scola, que teria a preferência do papa Bento XVI, conforme o Estado mostrou ontem, são considerados fortes concorrentes cardeais do Canadá, de Gana e da Argentina. Para muitos, a eleição de um italiano é vista como uma decisão conservadora. / Com AP