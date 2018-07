Bento XVI renuncia

O papa Bento XVI surpreendeu o mundo ao anunciar ao colégio de cardeais, na manhã de ontem, sua renúncia ao pontificado para o qual foi eleito em 19 de abril de 2005. "Bem consciente da gravidade deste ato, em plena liberdade, declaro que renuncio ao ministério de bispo de Roma, sucessor de São Pedro", disse Bento XVI, em latim, no encerramento de uma reunião com cardeais em que três santos foram canonizados. Alegou a idade avançada - 86 anos a serem completados em abril - e a falta de vigor físico e espiritual para cumprir sua missão.

A reação dos cardeais, que mal acreditavam no que ouviam, conforme observou o decano, cardeal Angelo Sodano, foi de estarrecimento. A decisão de Bento XVI de anunciar a renúncia em um consistório indica a intenção de evitar algum tipo de comoção, o que poderia ter ocorrido se tivesse optado por fazê-lo em uma audiência ou celebração que reúne multidões.

Bento XVI permanecerá no cargo até as 20 horas (16 horas em Brasília) do dia 28, quando deverá ser convocado o conclave para a eleição do novo papa. Será um processo rápido. Não haverá necessidade de observar o prazo de nove dias previsto para os funerais do sumo pontífice, pois não se trata de morte. O porta-voz da Santa Sé, padre Federico Lombardi, informou que, durante o conclave, Bento XVI ficará em Castelgandolfo e depois se recolherá a um mosteiro nas colinas do Vaticano. O papa não participará da eleição, mas seu gesto certamente influenciará a escolha do sucessor.

Ainda não se sabe como Bento XVI será tratado a partir do dia 28, mas ele não deverá ser chamado de ex-papa nem de papa emérito. Talvez receba o título de papa renunciante. Celestino V, que renunciou ao papado em 13 de dezembro de 1294 e foi declarado santo, é o único caso de renúncia reconhecido pela Igreja - outros nove deixaram o cargo, o último, Gregório XII, em 1415. A renúncia tem de partir do papa e "em plena liberdade", como Bento XVI salientou em sua declaração - o que não teria ocorrido com os outros pontífices.

Imediatamente após a notícia da renúncia, começaram as especulações sobre quem será eleito para chefiar a Igreja Católica. Os cardeais eleitores, aqueles com menos de 80 anos, são atualmente 117 - dos quais 67 nomeados por Bento XVI. O país com maior número de votos, 21, é a Itália. Mais uma vez se fala na possibilidade de escolha de um cardeal latino-americano. No Brasil, que tem cinco eleitores, os nomes cotados são o de d. Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, e o de d. João Braz de Aviz, prefeito, no Vaticano, da Congregação dos Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica.