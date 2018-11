Bento XVI vê filme sobre polêmico antecessor O Vaticano divulgou ontem imagens do papa Bento XVI assistindo, na sexta-feira, ao telefilme "Under the Roman Sky" ("Sob o Céu Romano", em tradução livre), sobre a vida do papa Pio XII, que liderou a Igreja Católica durante a 2ª Guerra e, anos depois, foi acusado de ter se omitido em relação à perseguição dos nazistas.