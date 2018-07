Berlim inaugura museu sobre o nazismo

No ano em que se comemora o 65.º aniversário do fim da 2.ª Guerra, a Alemanha inaugurou em Berlim, próximo a um monumento que lembra a morte de judeus europeus, um museu que documenta os crimes do regime nazista. Chamado de Topografia do Terror (foto), o museu fica no local do antigo quartel-general da Gestapo, a polícia secreta do nazismo. "Queremos que a história seja visível", afirmou o diretor do museu, o rabino Andreas Nachama.