Berlim permite caça de javalis no centro da cidade

O aumento excessivo no número de javalis em Berlim levou a prefeitura da capital alemã a permitir a a caça desses animais. Calcula-se que existam mais de 10 mil javalis andando livremente pela cidade.

Nos últimos anos, esses animais provocaram estragos em jardins, parques e praças e até acidentes de trânsito, além de causar pânico em alguns moradores.

"Acreditamos que esse fenômeno (do aumento no número de javalis) ocorreu porque tivemos invernos muito brandos", disse à BBC a representante do departamento de caça da prefeitura de Berlim, Sabine Kopetzki.

"No ano passado foram caçados 3 mil javalis na cidade, sendo que mais de 500 foram mortos em pleno centro", disse Kopetzki. Segundo ela, esses números já representam um aumento de 60% em relação a 2007.

Em todo o território alemão, o número de javalis caçados em 2008 chega a meio milhão, um crescimento de 66% em relação a 2007, de acordo com Kopetzki.

Entre os caçadores, há alguns especializados em animais selvagens, que vendem a carne de javali por um preço médio de US$ 20 por quilo.

Aumento

Segundo a representante do portal de amigos dos javalis wildschwein.net, Kristina Scherer, muitas das causas do aumento no número de javalis nas cidades são provocadas pelos humanos.

"Fatores como as mudanças climáticas, a crescente urbanização, que reduz os espaços naturais para os javalis, e também os caçadores, que os atraem para as cidades com comida, fizeram com que deixassem seu habitat natural", disse Scherer à BBC.

Alguns especialistas afirmam que os javalis urbanos ficaram mais domésticos e frequentemente se aproximam das pessoas para pedir comida. Isso não significa, porém, que tenham se tornado inofensivos, alertam especialistas.

"Caso sintam-se ameaçados, podem ser perigosos", diz Kopetzki.

Em novembro passado, um caçador experiente morreu em decorrência de ferimentos provocados por um javali nos bosques nos arredores de Berlim.

No entanto, apesar dos problemas causados por esses animais na capital alemã, nem todos os berlinenses concordam com a permissão para a caça e muitos acusam os caçadores de mera crueldade.

A representante do portal de amigos dos javalis diz que é preciso encontrar uma maneira de levar esses animais de volta aos bosques.

Kopetzki, do departamento de caça, afirma porém que a tarefa é difícil. "Os javalis que nascem na área urbana ficam nela para sempre. Se forem levados para o bosque, vão acabar voltando para a cidade", diz. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.