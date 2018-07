Berlusconi acusa presidente de erro grave no caso Eluana

O primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, acusou nesta terça-feira,10, o presidente do país, Giorgio Napolitano, de ter cometido "um grave erro" por rejeitar um decreto urgente que teria mantido Eluana Englaro viva. Veja também: Você concorda com a decisão de deixar Eluana morrer? Perguntas e respostas: entenda o caso Veja tudo que foi publicado sobre o caso de Eluana Englaro A italiana de 38 anos morreu ontem, depois que médicos de uma clínica do norte do país suspenderam sua alimentação e hidratação. A eutanásia foi amparada por decisão judicial a pedido da família. Eluana estava em coma desde 1992 quando sofreu um acidente de carro. A jornais italianos, Berlusconi expressou sua "profunda dor" por não ter chegado "a tempo" de impedir que fosse interrompida a alimentação de Eluana. Segundo o primeiro-ministro, a opção de seu Governo de ignorar a decisão de Napolitano de rejeitar o decreto, que não precisava da aprovação da Assembleia, e apresentar um projeto de lei no Parlamento, nasceu de "princípios morais". Eluana Englaro morreu enquanto o Senado debatia a aprovação da lei apresentada pelo governo Berlusconi, que teria obrigado a retomada da alimentação da italiana. A eutanásia de Eluana também foi criticada pelo Vaticano. O porta-voz da Santa Sé, Federico Lombardi, disse que a morte deixa uma "sombra de tristeza" e deve ser para todos "um motivo de reflexão", enquanto o cardeal Javier Lozano Barragán pediu que "Deus a receba e perdoe quem a levou deste mundo".