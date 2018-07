Berlusconi diz que 'complô' da UE o forçou a deixar chefia do governo

Os comentários de Berlusconi se seguiram à publicação na Itália de trechos de um novo livro do ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos Tim Geithner, o qual afirma que autoridades da UE se aproximaram do governo norte-americano com um projeto para forçar Berlusconi a renunciar.

"Eles queriam que nós nos recusássemos a apoiar empréstimos do FMI para a Itália enquanto ele se recusasse a sair", diz um trecho no livro de Geithner, "Stress Test: Reflections

on Financial Crises", de acordo com o diário italiano La Stampa.

Geithner afirmou que os EUA rejeitaram o pedido, dizendo: "Nós não podemos ter o sangue dele nas nossas mãos".

Berlusconi, que atualmente cumpre pena de serviços comunitários por ter sido condenado no ano passado por evasão fiscal, disse que o livro mostra que houve "uma clara violação das normas democráticas e um ataque à soberania do nosso país".

"O complô é uma notícia extremamente séria que confirma o que venho dizendo há algum tempo", declarou ele à TV estatal RAI, em uma entrevista.

(Reportagem de James Mackenzie)