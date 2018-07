Berlusconi diz que idéia de suspender mercados tem circulado O primeiro-ministro da Itália, Silvio Berlusconi, disse na sexta-feira que há conversas sobre a suspensão temporária dos mercados, enquanto se resolve a crise financeira. "Há conversas sobre suspender os mercados pelo tempo necessário para reescrever as regras (do mercado financeiro internacional)", disse Berlusconi em uma coletiva, quando perguntado sobre o quê os líderes da União Européia discutirão em sua cúpula, em Paris, no domingo. Ele disse aos repórteres, depois da coletiva: "alguém levantou essa hipótese, mas não há nada concreto".