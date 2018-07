Berlusconi é expulso do Parlamento italiano após condenação por fraude fiscal

A votação, depois de meses de disputas políticas, abre uma nova fase de incerteza política na Itália, com o bilionário da mídia de 77 anos se preparando para usar todos os seus vastos recursos para atacar o governo de coalizão do primeiro-ministro Enrico Letta, de centro-esquerda.

"Estamos aqui em um dia amargo, um dia de luto para a democracia", disse Berlusconi a vários milhares de seguidores de seu partido Forza Italia em frente à sua residência, no centro de Roma, a alguns metros do prédio do Senado.

Ex-primeiro-ministro Berlusconi, que dominou a política italiana por duas décadas, retirou o seu partido da coalizão de Letta após sete meses no governo, acusando adversários da esquerda de montar um "golpe de Estado" para eliminá-lo.

Sem imunidade parlamentar, ele fica em uma posição mais vulnerável em uma série de outros casos em que é acusado de crimes como corrupção política e de pagar para ter sexo com uma menor de idade.

No entanto, ele já não tem influência suficiente no Parlamento para derrubar o governo, que venceu facilmente um voto de confiança sobre o orçamento de 2014 na noite de terça-feira, com o apoio de cerca de 30 dissidentes que deixaram a Forza Italia neste mês.

Letta declarou nesta quarta-feira que seu governo estava agora "mais forte e mais coeso" depois de vencer a votação do orçamento na véspera e disse que irá avançar com o seu programa de reformas.

O Senado declarou Berlusconi inelegível para o Parlamento depois de o ex-premiê ter sido condenado por planejar um sistema complexo e ilegal para reduzir os impostos pagos por seu império de televisão Mediaset.

Sob uma lei aprovada com o apoio de Berlusconi no ano passado, os políticos condenados por crimes graves não são elegíveis para o Parlamento, mas a expulsão tem de ser confirmada por uma votação no Senado.

O tribunal condenou Berlusconi a quatro anos de prisão, uma pena comutada para um ano que deve ser cumprida com serviços à comunidade. Ele também foi proibido de ocupar cargos públicos por dois anos, impedindo qualquer retorno imediato ao governo.

