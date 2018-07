Berlusconi enfrenta votação decisiva e pressão por renúncia

Berlusconi vem negando os rumores de que sua renúncia seja iminente num momento em que luta para manter unida sua coalizão de centro-direita, mas a crescente incerteza política agravou a turbulência na economia europeia, afetando os mercados na segunda-feira.

"Não estou saindo", era a manchete do jornal Il Giornale, fanaticamente pró-Berlusconi, de propriedade do irmão dele. O diário o comparou a Jesus e seus detratores, a Judas. "Quero olhar na cara aqueles que me traem", disse Berlusconi, segundo o jornal.

A possibilidades de derrota na votação pareciam ter diminuído porque a oposição de centro-esquerda pode se abster, para destacar a falta de apoio a Berlusconi e evitar obstruir a ratificação das contas públicas de 2010, uma medida essencial para o país.

Guido Crosetto, um subsecretário do governo, declarou a um programa de TV que acredita que o governo conseguiria vencer na votação desta terça-feira, mas disse estar pessimista sobre por quanto tempo poderia durar depois disso.

A oposição de centro-esquerda está preparando uma moção de não- confiança para ser apresentada dentro de alguns dias no Parlamento.