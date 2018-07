Berlusconi exige coalizão com centro-esquerda ou nova eleição na Itália

ROMA - O ex-premiê italiano Silvio Berlusconi repetiu nesta segunda-feira, 25, que o líder da centro-esquerda, Pier Luigi Bersani, deve fazer uma coalizão com seu grupo de centro-direita, ou a Itália deve realizar novas eleições, após o pleito inconclusivo do mês passado.

O líder do Partido Democrático (PD), Bersani, cuja aliança ganhou a maioria na Câmara dos Deputados, mas não no Senado, está em conversações com partidos esta semana para avaliar se consegue formar um governo. Até agora, ele rejeitou a ideia de fazer uma coalizão com o grupo de centro-direita liderado pelo Povo da Liberdade, de Berlusconi.

"Ou o Partido Democrático... faz a coisa razoável e se abre para um governo com o Povo da Liberdade... ou a única coisa a ser feita é voltar para as urnas o quanto antes", disse Berlusconi em uma entrevista em seu próprio canal de TV, Canale 5.