Berlusconi faz gesto conciliatório em direção a dissidentes

As declarações de Berlusconi foram interpretadas como gesto de conciliação pelos partidários de Gianfranco Fini, o presidente da Câmara dos Deputados, que no mês passado afastou-se dramaticamente de seu aliado de longa data e criou um grupo separado no Parlamento.

A ruptura gerou a perspectiva de serem convocadas eleições antecipadas a não ser que os dois lados consigam voltar a se entender, já que, sem o grupo de Fini, Berlusconi não conta com maioria garantida no Parlamento.

Berlusconi disse na quarta-feira que alguns membros do novo grupo de Fini manifestaram uma postura construtiva e que, se isso continuar, "certamente será possível restaurar a unidade, cuja ausência só poderá levar a escolhas dolorosas e definitivas".

Daniele Capezzone, o porta-voz do Partido Povo da Liberdade, de Berlusconi, disse na quinta-feira que as declarações do primeiro-ministro são "uma oferta feita aos membros mais razoáveis" do campo de Fini, que representaria uma "última oportunidade".

Um dos partidários mais leais de Fini, Italo Bocchino, respondeu que seu grupo está disposto a cooperar com o governo, mas exigiu o fim do que descreveu como campanha movida contra Fini pela imprensa aliada a Berlusconi.

TOM CONCILIADOR

Em contraste marcante com as farpas cada vez mais ásperas trocadas nas últimas semanas, os dois lados parecem ter falado em tom mais conciliador.

Alguns comentaristas de jornais, entretanto, disseram que a tática de Berlusconi é de tentar dividir seus rivais e atrair pelo menos alguns dos dissidentes de volta a seu lado.

O verdadeiro teste de qualquer degelo possível entre os dois lados provavelmente se dará em setembro, quando Berlusconi pretende convocar um voto de confiança na plataforma de quatro pontos. Seus aliados disseram que, se ele não conseguir apoio parlamentar suficiente para a plataforma, Berlusconi irá renunciar.

No caso de renúncia de um governo, cabe ao presidente dissolver o Parlamento e convocar novas eleições. Mas a Constituição requer que ele primeiro procure identificar uma nova maioria que possa apoiar um governo interino até as eleições previstas para 2013.